ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤È¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¾¾Èø¸µ¿® ÀìÌ³Íý»ö¡Ö¾Ú·ô³¦¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê²óÉü¤ä¾Ú·ô»Ô¾ì¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ®¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÈï³²¤Ï9¤Ä¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î¤Þ¤Ç