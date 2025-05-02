Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£·£¸±ß£³£¹Á¬¹â¤Î£³Ëü£¶£¸£³£°±ß£¶£¹Á¬¤È¡¢£·ÆüÂ³¿­¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤ä°ÙÂØ¤Î±ß°Â´ðÄ´¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï·øÄ´¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£µ£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î£³Ëü£·£°£°£°±ßÂæ¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Ï¢µÙ¤ò¹µ¤¨¤Æ¸å¾ì¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸£´±ß¹â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢¾å¤²Éý¤ò¹­¤²¡¢Á°¾ì