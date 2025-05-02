¸µAKB48¡¿SKE48¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½Ð»º¡ÛÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¡ÖÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¡×¡Ö3480g¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×É×¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼êÂç¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3480g¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢É×¤âÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç