¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬2025Ç¯4·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»£±Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖBillboard JAPAN¡×¤È¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄÍ´²ð¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢¼ó¤Ë¼ê