Michael Martina[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ê£Ã£É£Á¡Ë¤Ï£±Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹â´±¤ËÂÐ¤·µ¡Ì©¾ðÊó¤òÊÆ¹ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¸ì¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡££Ã£É£Á¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼êË¡¤òÆ³Æþ¡£¥í¥·¥¢¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÇÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡££Ã£É£Á¤Î£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿£²