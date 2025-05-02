´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀõÁð¤ÎÍëÌçÁ°¤«¤éº£¤Î¶õÌÏÍÍ¤òµÜËÜ¿¿°½¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£2Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¸½ºß¡¢ÀõÁð¤Ç¤ÏÂçÎ³¤Î¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤â±«¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êº£¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈÈó¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢É÷¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Îµ¤²¹¤è¤ê¤âÂÎ´¶¤Î¤Û¤¦¤¬Èó¾ï¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ