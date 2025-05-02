¸µ¡ÖKAT¡½TUN¡×¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê7·î11Æü¸ø³«¡Ë¤Îµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£NMB48¤Î±ö·î´õ°Í²»¡Ê19¡Ë¡¢°ÂÉô¼ãºÚ¡Ê23¡Ë¡¢¾®Åè²ÖÍü¡Ê25¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¡£¶»¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ´Ý¡£1938Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿DC¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÎò»Ë¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¥É¥ä´é¤ÇÏÃ¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¼«¿È¤Ïº£²ó¡¢Ì¡²è²È