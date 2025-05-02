¥·¥Þ¥Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥°¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖREBOUND¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¡£REBOUND¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£REBOUND¤Î³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯5·î31¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï6:00 AM¡Á¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Ê¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¡£