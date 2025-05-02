NVIDIA¤ÈAnthropic¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎAI¥Á¥Ã¥×Í¢½Ðµ¬À©¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤ò»Ø¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤¬AI¥Á¥Ã¥×¤òÌ©Í¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹¶·â¤·¤¿Anthropic¤ËÂÐ¤·¡¢NVIDIA¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Ä©Àï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤­¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£.