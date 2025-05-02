¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡ÛNewJeans¤ÈILLIT¤ÏËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤«¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¡¦Âè12Ì±»öÉô¤Ï5·î2Æü¡¢HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB¤¬¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿20²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó2²¯671Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢3²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ´üÆü¤ò7·î18Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Åö½é¡¢Âè3²óÊÛÏÀ¤ÏËÜÆü¡Ê5·î2Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿