¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¼Ô¤¬É¬¤ºÆþ¤ë´ÉÍýÁÈ¹ç¡£ËÜÍè¤ÏÊª·ï¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íý»öÄ¹¤é¤ÎÀì²£¤Ë¤è¤ê½»¿Í¤¬¶ì¤·¤à¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯Ãæ¤À¡£Ê¶µê¤¹¤ë¸½¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡£¢¡¡È½ÂÃ«¤ÎËÌÄ«Á¯¡É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö¥ä¥Ð¤¤´ÉÍýÁÈ¹ç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦³Ð¸ç¡×ÇòÊÉ¤ËÀÄ¤¤²°º¬¡¢¶ÊÀþ¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö½¨ÏÂÈ¨¥öÃ«¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤³°´Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±°ì¿ÍÊª