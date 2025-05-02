¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê44¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²þ»¥¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿Í±Ø¤Ç¹ß¤ê¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖSuica¤ÇÍè¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢²þ»¥¤¬Ìµ¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤¿¤é¡¢¤¨¤¨¤Î¤ó?¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿À¾Ìî¡£²«¿§¤¤ÅÅ¼Ö¤¬Áö¤êµî¤ëÆ°²è¤âÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹­Åç¸©¤Ë¤¢¤ëJRÀ¾ÆüËÜÊ¡±öÀþ¤ÎÅòÅÄÂ¼±Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±¿Å¾ÀÊÂ¦½ÐÆþ¸ý¤ËÀº»»µ¡¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¼ÖÆâ¤ËSuica¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë