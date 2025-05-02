³ô¼°²ñ¼ÒON-TAMA¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖTEAZEN¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¡×¤ò2025Ç¯4·î28Æü(·î)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¡¢PLAZA ONLINE STORE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£TEAZEN ¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼ ¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¤È¤Ï¥ê¥ó¥´²Ì½Á¤ò¼«Á³È¯¹Ú¤·ºî¤é¤ì¤¿¤ª¿Ý(¿Ý»À)¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥´¿Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í­µ¡»ÀÀ®Ê¬¤¬Ë­ÉÙ¤ÊÈ¯¹Ú°ûÎÁ¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Î³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¬°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ÏÃÂê¤ÎÄ²³è¤Ç