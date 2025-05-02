¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤¬¥Æ¥ì¶Ì¤Î¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ä¥¸¥Ï¥Ä¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸»ÅÄÉÔºß¤ÎÀ¾Éð¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4Ç¯ÌÜ¤ÎÂìÂô²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÄÔ»á¤Ï¡ÖÂìÂô¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¦¤Þ¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÏÅ¬Ç¤¤À¤È»×¤¦¡×¤Èµ¯ÍÑ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£4·î22Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï2¼ººö¤òÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï7»î¹ç¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¤Ë°éÀ®ÏÈ¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÂìÂô¤ò1Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤­¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ´ÆÆÄ