ÆüËÜ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤È³«È¯Ãæ¤Î¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ë¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¡ÖÎõÉ÷¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÀèÂå¡ÖÎõÉ÷¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Êµ¡ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·æºîµ¡¡Ö¥¼¥íÀï¡×¤ò¾å²ó¤ë¹âÀ­Ç½µ¡¤òµá¤á¤Æ2025Ç¯4·î27Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Îµ­»ö¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ