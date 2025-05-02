¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´éÌÌ¥Ô¥¢¥¹É÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æ²ÆÎø¤ÎÊÌ¿Íµé¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¢¡Æ£°æ²ÆÎø¡¢´éÌÌ¥Ô¥¢¥¹É÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êÆ£°æ¤Ï¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇÍ·¤Ö»£±Æ¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¡¢Èý¥Ô¥¢¥¹Æ´¤ì¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGIANNA¡×#14¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥»¥Ö¥ó¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥ª¥óÈýÁ°È±¤ËÈý¥Ô¥¢