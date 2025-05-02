¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï4·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥µ¥Ê¥®¿·½É¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÍû¶Óµ­¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ÅÞ ¤É¤Ã¤Á¤¬¥ª¥¤¤·¤¤¿©Æ²¡ÁÅÁÅý¤«¡¢³×¿·¤«¡¢Î¾Êý¤«¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡ÖÍû¶Óµ­¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÍû¶Óµ­¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤ò¼«Âð¤Ç¤ÎÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÍû¶Óµ­¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡ÖÅÁÅý¡×¤È¡Ö³×¿·¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2·î¤Ë¡ÖÍû¶Óµ­¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½