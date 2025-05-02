¥­¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Æâ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖMEETS PORT¡Ê¥ß¡¼¥Ä¥Ý¡¼¥È¡Ë¡×¤Î³°ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥ß¡¼¥Ä¥Ý¡¼¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¥­¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê60ÉÃ¡Ë¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¥­¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦Æý¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£Êü±Ç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î14Æü¡Á2026Ç¯4·î12Æü¡Ê52½µ´Ö¡Ë¡£¸áÁ°7»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å1