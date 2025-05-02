MLB¸ø¼°¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ¤Ç1»î¹çÅö¤¿¤ê¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬¡Ö2Ëü7261¿Í¡×¤ÈÈ¯É½¡£4·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹âµ­Ï¿¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Reference¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30µåÃÄºÇÂ¿¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ5Ëü1364¿Í¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë5000¿Í°Ê¾å¿ô»ú¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¥á¥¸¥ãーºÇÂçµé¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë MLB¸ø¼°¤ÎPRÉôÌç¤ÏÆ±Æü¡¢