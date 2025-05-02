Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï£²Æü¡¢£´·î¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¹ñÆâ´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£³¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££´·î¤ÏÁ°È¾¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬Äã¤¯¿ä°Ü¤·¡¢²ÆÊª¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬ÄãÄ´¤ÇÈÎÇä¤¬¿­¤ÓÇº¤ó¤À¡£µÒ¿ô¤ÏÆ±£±¡¥£´¡ó¸º¡¢µÒÃ±²Á¤ÏÆ±£°¡¥£²¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£