£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£³£·£¸±ß£³£¹Á¬¹â¤Î£³Ëü£¶£¸£³£°±ß£¶£¹Á¬¤À¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡Á£¹·î£¶Æü¤Î£¸±Ä¶ÈÆü°ÊÍè¡¢£±Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤ë£·±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£¾å¾ºÉý¤Ï£·Æü´Ö¤Ç£²£¶£°£°±ßÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£µ£°£°±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¸å