Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼ÈþÎè¤¬£´·î£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¶âÈ±¹õ¥®¥ã¥ë¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥®¥é¥®¥é¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¤Î¥®¥ã¥ëÉþ¡¢Çò¤Î¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¥®¥ã¥ë¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÁÇÅ¨¡×¡¢¡ÖÉÃÍî¤Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Î