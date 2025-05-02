¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥É¥ë¥¹¥¤¥¹¡¢£´·î¤Î²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¼å¤Þ¤ë¡¢£²£±ÆüÀþ¤ËÃíÌÜ 0.8977°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 0.8850°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 0.8834100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.8740200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.8579¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 0.8448°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 0.8324¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 0.828221Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.8281¸½ÃÍ 0.824210Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.8201°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 0