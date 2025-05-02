Atsuko Aoyama¡ÎÅìµþ£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸á¸å£³»þ¤Î¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢Á°Æü¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î½ªÈ×¤«¤é¾®Éý¤Ë¥É¥ë°Â¡¿±ß¹â¤Î£±£´£µ±ßÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ£³½µ´Ö¤Ö¤ê¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ã¶Ë»ÑÀª¤¬°ú¤­Â³¤­±ßÇä¤ê¤òÂ¥¤¹°ìÊý¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÁ°¤Ë¡¢·Êµ¤°­²½¤Ø¤Î·üÇ°¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Êý¤Ï£±£´£µ±ßÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë¤Ï¡¢£²²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ç