¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤éÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¥«¥Ö¥¹¤Î»î¹çÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬³°Ìî¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî²¼¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«CBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7²óÎ¢¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÃËÀ­¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅ¾Íî¡£¹â¤µ¤Ï21¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó6.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢·ÙÈ÷°÷¤äµßµÞÂâ¤¬¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÉÂ±¡