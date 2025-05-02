Stefanno SulaimanFransiska Nangoy[¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åý·×¶É¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£¹£µ¡ó¾å¾º¤·¡¢¾å¾ºÎ¨¤Ï£¸¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¶âÊõ¾þÉÊ¡¢²ÈÄÂ¡¢°ìÉô¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï£³·î¤Î£±¡¥£°£³¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¡¢¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¡Ê£±¡¥£¶£°¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¡Ê£±¡¥£µ¨¡£³¡¥£µ¡ó¡ËÆâ¤Ëº£Ç¯½é¤á¤Æ²óµ¢¤·¤¿¡££´·î