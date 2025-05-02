Selena LiScott Murdoch[¹á¹Á £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¶âÍ»Âç¼ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥É¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¡Ë¤¬£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢ÀÇ°ú¤­Á°Íø±×¤¬£²£±²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î£±£¹²¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¤«¤é£±£°¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½Â¬¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ë£±£¹²¯£°£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶âÍø¼ýÆþ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ê¿ôÎÁ¥Ù¡¼¥¹¤Î»ö¶È¤¬¹¥Ä´¡£´ØÀÇ¤Î°ú¤­¾å¤²¤¬¿®ÍÑ¤Î¼Á