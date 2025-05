X JAPANのギタリストhideさん(本名松本秀人)が1998年5月2日に33歳で亡くなって、この日で27年となった。X(旧ツイッター)では「#hide」がトレンド入りした。hideさんの公式Xはこの日、「2025年5月2日hide Memorial Day 2025 hideが旅立って27回目の春を迎えました本日は『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver“REPSYCLE”〜Life is still going on!!〜』が開催されます宇宙の旅から帰ってくるhideと一