HYV¤Ï4·î29Æü¡¢the SILK BLOOM¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö40Âå¤Î½÷À­¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï4·î10Æü¡Á15Æü¡¢½÷À­141¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£40Âå¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Þ¤º¡¢40Âå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¡×(56¿Í)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö±¿Æ°¡×(79¿Í)¤ä¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¡×(49¿Í)¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿Ç