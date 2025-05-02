¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Þ¤À±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃç²ð¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯È½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï1Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îº£¤Î¹Í¤¨¤È¥í¥·¥¢¤Îº£¤Î¹Í¤¨¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤À±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÏÂÊ¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆÍÇË¸ý¤¬³«¤«¤ì¤Ê