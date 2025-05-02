David LawderLisa Baertlein[¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£²Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È¹á¹Á¤«¤é¤Î¾®¸ýÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÌÈ½üÁ¼ÃÖ¡Ê¥Ç¥ß¥Ë¥ß¥¹¡¦¥ë¡¼¥ë¡Ë¤òÇÑ»ß¤·¤¿¡£ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ·Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö£Ó£È£Å£É£Î¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¡Ö£Ô£å£í£õ¡Ê¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë¤ÏÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ©Í¢ÁË»ß¤âÌÜ»Ø¤¹¡£ÊÆÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶­·ÙÈ÷¶É¡Ê£Ã£Â£Ð¡Ë¤Ï¡ÖËÄÂç¤Êºî¶È¡×¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ØÀÇ¤Î