Eric OnstadPavel Polityuk[¥í¥ó¥É¥ó/¥­¡¼¥¦ £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¹ÛÊª»ñ¸»¤ò½ä¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢ÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¹Û»³¤ò³«È¯¤·¤ÆÀ¸»º¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅªÍø±×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾åÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¹Û¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤é¤¬£±Æü¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¹Û¶È´ØÏ¢¤Î»º¶È¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤µ¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ÛÊª¤ò