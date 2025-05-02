¡Ö¥ì¥º¥ß¥ë¥º ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡×¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ì¥º¥ß¥ë¥º ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡×¤È¡Ö¥ì¥º¥ß¥ë¥º ¥·¥§¥¤¥×¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£6·î¤«¤éÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë65»ÜÀß¤Ë³ÈÂçÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹ç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¸¥à¤ä¥×¡¼¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ØÆ³¤ÇÊ£¿ô