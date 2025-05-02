µþÃ°ÇÈ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î5Æü¡¢»°ÅÄÅ·Ëþ¿À¼Ò(Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô)¤ËÂÐ¤·¤ÆÉñÅÂ¾²¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£ µþÃ°ÇÈ  µþÃ°ÇÈ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î5Æü¡¢»°ÅÄÅ·Ëþ¿À¼Ò(Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô)¤ËÂÐ¤·¤ÆÉñÅÂ¾²¤òÊôÇ¼¡£Æ±¼Ò¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÂåÉ½¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»°ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°ÅÄÅ·Ëþ¿À¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¶­Æâ¤Ë¤¢¤ëÉñÅÂ¾²¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤·¤¤ÉñÅÂ¾²¤òÊôÇ¼¡£ ÉñÅÂ¡ã»°ÅÄÅ·Ëþ¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä»°