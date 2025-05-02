¥·¥ê¡¼¥ºSDGs¡ØÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤¹¡£¡ÖÎø°¦¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÀ­Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¤À­Åª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ö¥¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡×¡£100¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅö»ö¼Ô¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£Ì¡²è²È¤Î±§ÃèÌîÍª¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¡£ºîÉÊ¤ÎÂêºà¤Ï¡Ä¡ÖÈà»á¤¤¤é¤óÎò¡áÇ¯Îð¡£¼«¤é¤ò¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡¢°ì±þ¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡×¡£Ã¯¤Ë¤âÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤«¤Ê¤¤