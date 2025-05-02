¹õÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÈù¾Ð¤àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖYSL BEAUTY ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬Áª¤Ö¥®¥Õ¥È¡£¥®¥Õ¥È¤òºÌ¤ëYSL¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Âç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¹õÈ±¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤àÊ¿Ìî¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£