¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£³¡½£´¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡Ê£±Æü¡¦ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡á¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££³£±»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££´·î£³£°Æü¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë£²¡½£±¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²Ï¢ÇÔ¤ò£¸¤Ç»ß¤á¤¿¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Ï¤³¤ÎÆü¤â£±ÅÀº¹¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡££±¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¡¢¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤Î£³¹æ¥½¥í¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤