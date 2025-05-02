¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÂçºå¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¡ÊÂçºå¥³¥ß¥³¥ó¡Ë¤¬2Æü¡¢Âçºå¡¦¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡õ¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¤é¤¬ÅÐ¾ì2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Î¡ÈÂçºåÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥À¥ó¥·¡¼¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¨