¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô=05/01»þÅÀ= ¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô 1411¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§1.80%¡Ë ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 559¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.89%¡Ë ¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 1374¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.43%¡Ë ¡ö¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥±ー¥×¥µ¥¤¥º¤Ê¤ÉÁ¥Çõ¤Î¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Î³¤¾å±¿ÄÂ»Ø¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹ç»Ø¿ô¡£