¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÃË»ÒÂåÉ½¤ÎShigekix¡ÊËÜÌ¾¡¦È¾°æ½Å¹¬¡á23¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸ÞÎØËÜÈÖÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹¥¤ó¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦Shigekix¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÉáÃÊ¤Î´Ä¶­¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²»³Ú¤âÄ°¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê