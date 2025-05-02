ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¡¢¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ã¥×/Michael Loccisano/Getty Images¥í¥ó¥É¥ó¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±Ñ¹ñ¡¦ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¡¢¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Æ±¹ñ¤ÎÂÐ¥Æ¥í·Ù»¡¤«¤éÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¯¼£²È¤Î»¦³²¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®¹Ô°Ù¤òÀ¼¹â¤ËÈãÈ½¡£Àè·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ