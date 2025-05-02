JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê2Æü¡Ë¸á¸å0»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÇìÈ÷Àþ¤ÎÆü±©～ÈþÂÞ´Ö¤Ç²¬»³È¯¿·¸«¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬ÅÝÌÚ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJRÇìÈ÷ÀþÉáÄÌÎó¼Ö¤¬ÅÝÌÚ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤¿¤áÁí¼Ò±Ø～È÷Ãæ¹âÎÂ±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡ÖÆÃµÞ¤ä¤¯¤â¡×°ìÉô¶è´Ö¤ÇÃÙ¤ì¡¦±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¡Ê¸á¸å1»þ50Ê¬¸½ºß¡Ë¡Ú²¬»³¡Û ÅÝÌÚ¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¸á¸å1»þ50Ê¬¸½ºß¡¢Áí¼Ò～È÷Ãæ¹âÎÂ´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èµÒ¤ä¾è°÷¤Ë