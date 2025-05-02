G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¡×2ÆüÌÜ¤ò³«ºÅÃæ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Ç2Æü¡¢12R¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥É¥ê¡¼¥à2nd¡×½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬1RÈ¯ÇäÁ°¤Ë1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë»³ÀîÈþÍ³µª¡Ê58¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÌÜ²¼¤Î¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½®Â­¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¡¢µ¯¤³¤·¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£Ç³ÎÁ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¹¹¿·¤ÈÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë30¡óÇÛ¹ç¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Î±Æ¶Á¤òµó¤²¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë»³Àî¤Ë