¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡Û4·î30Æü¡¢5·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö13th Single ¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¤ÎºÇ¸å¤Î°ì´üÀ¸¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¢¡¡Ö¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡×¡ÈºÇ¸å¤Î°ì´üÀ¸¡É¹âÀ¥°¦Æà¤ÎÂ´¥»¥ì³«ºÅ¤Ò¤Ê¤¿ºä46¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò²Î¤¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£º£²ó¤Ï13ËçÌÜ¥·¥ó¥°