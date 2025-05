AI企業のAnthropicが自社製チャットAI「Claude」と他社製サービスを連携させる機能「Integrations」を発表しました。これによりウェブアプリ版のClaudeでもMCPサーバーに接続できるようになり、「Confluence上の情報を元に回答を出力する」「Zapierで自動化したワークフローをClaudeから実行する」といった操作が可能となります。Claude can now connect to your world \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/integrationsAnt