³«Ëë¤«¤é2Æü¤Ç20ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÆâÁõ¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤«¤éÌ¤³«´Û¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤­¤Î¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¥Í¥Ñ¡¼¥ë´Û¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î½µËö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤²¥à¡¼¥É¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö°ÂÁ´¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçºåËüÇî¤ÎÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤òÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦ ¸·¤·¤¤¾È¤êÊÖ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Êµß¸îÂÎÀ©¡Ä»Ò¤É¤â¤Î±óÂ­¤ËÀÖ¿®¹æÀè·î26