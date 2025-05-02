¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï1Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°ÜÌ±¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÅ¨À­³°¹ñ¿ÍË¡¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤µ¤ì¤ë°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬¡Ö¿¯Î¬¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢1798Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ¨À­³°¹ñ¿ÍË¡¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¤È¤ÏÀ¬Éþ¤äÎÎÅÚ»ÙÇÛ¤òÌÜÅª¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬¹ñÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤³