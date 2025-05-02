USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.8510.349.099.84 1MO11.789.099.058.50 3MO11.629.099.648.64 6MO11.098.679.798.58 9MO10.728.419.868.55 1YR10.478.319.938.56 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.2112.0412.39 1MO10.7510.8710.49 3MO11.04