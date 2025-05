Epic Gamesが、PCやスマートフォン向けのデジタルゲームストア「Epic Games Store」の手数料を、年間収益100万ドル(約1億4600万円)に達するまではゼロにすると発表しました。新制度は2025年6月からスタートします。New Epic Games Store Webshops and Revenue Share Update - Epic Games Storehttps://store.epicgames.com/en-US/news/new-epic-games-store-webshops-and-revenue-share-updateEpic Games targets Apple with zero-