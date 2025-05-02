Epic Games¤¬¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à¥¹¥È¥¢¡ÖEpic Games Store¡×¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¡¢Ç¯´Ö¼ý±×100Ëü¥É¥ë(Ìó1²¯4600Ëü±ß)¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·À©ÅÙ¤Ï2025Ç¯6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£New Epic Games Store Webshops and Revenue Share Update - Epic Games Storehttps://store.epicgames.com/en-US/news/new-epic-games-store-webshops-and-revenue-share-updateEpic Games targets Apple with zero-