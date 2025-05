BTSメンバーJUNGKOOK(ジョングク)のソロ曲「Standing Next to You」が、YouTube(ユーチューブ)公式オーディオ映像再生回数1億回を突破した。同映像は、ミュージックビデオではなく、JUNGKOOKの写真1枚と歌だけが流れるもの。韓国メディア・スターニュースは2日「JUNGKOOKは自身のトピックで『Standing Next to You』とともにソロシングル『Seven』エクスプリシットバージョンまで再生数1億オーディオ映像を通算2つ記録する強烈